Карапетян высказал недовольство состоянием турзон Армении

PanARMENIAN.Net - Вопросы очистки зон отдыха от мусора и благоустройства туристических зон были рассмотрены в ходе заседания кабинета министров Армении 20 апреля.

Премьер-министр Карен Карапетян выразил недовольство состоянием туристических зон, в частности Севанского полуострова, где расположен средневековый монастырь.

Карапетян отметил, что нужно зафиксировать: нынешняя ситуация является результатом плохой работы или бездействия губернаторов, глав общин.

«Программу «Чистая Армения» начинаем реализовывать именно с сегодняшнего дня», - подчеркну премьер.

Карапетян поручил губернаторам и главам общин в двухмесячный срок разработать и представить в аппарат Правительства программу по устранению вышеупомянутых проблем.

Министр юстиции Арпине Ованнисян сообщила, что вопрос уборки мусора будет урегулирован новым Кодексом об административных правонарушениях, передает Sputnik-Армения.

Ранее сообщалось, что 29 апреля в Ереване пройдет второй Всеармянский субботник Make Armenia Clean Again, на который, по мнению инициаторов, выйдут тысячи человек. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сказал один из инициаторов Всеармянского субботника Айк Залибекян.

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