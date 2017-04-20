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Армянским студентам могут предложить служить в армии три года

Армянским студентам могут предложить служить в армии три года
20 апреля 2017 - 13:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Программа «Честь имею» позволит связать вузы с офицерской службой, согласно ей студенты прослужат не два года в качестве солдат-срочников, а три года - офицерами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, представляя программу «Честь имею».

Программа будет выдвинута на общественное обсуждение.

По его словам, идея программы «Честь имею» в том, чтобы связать вузы с офицерской службой, в ней могут участвовать все студенты, если они отвечают соответствующим требованиям и прослужат не два года в качестве солдат-срочников, а три года - офицерами.

Для этого студенты, обучаясь в гражданских вузах, должны со второго по четвертый курсы каждую субботу проходить обучение в Военном университете имени Вазгена Саркисяна.

После окончании обучения в вузе выпускники получат также лейтенантское звание и прослужат в ВС три года. Во время службы они будут получать зарплату (260 000 драмов, около $500 ), а после службы – бонус.

В Армении те призывники, которые захотят служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право на прохождение службы по новой системе - срочная-контрактная. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, представляя программу «Ес эм» («Я»).

Конференция «Нация-армия-2017», начавшая работу в Спортивно-концертном комплексе в Ереване 20 апреля, посвящена проблемам военно-образовательной сферы. В рамках конференции 21-23 апреля на территории СКК им. Демирчяна будет действовать выставка, которая представит посетителям программы, проекты и достижения отечественных образовательных учреждений. Будут представлены также образцы военной техники и военно-промышленного производства.

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Запись в Facebook Арцруна Ованнисяна
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