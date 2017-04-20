// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент РА: Семьи погибших военнослужащих получат жилье до 2019 года

Президент РА: Семьи погибших военнослужащих получат жилье до 2019 года
20 апреля 2017 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Государство и впредь будет проявлять заботу о семьях погибших при защите родины военнослужащих, а также о военных, получивших инвалидность. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на военно-образовательной конференции «Нация-армия-2017», стартовавшей 20 апреля в Спортивно концертном комплексе имени Демирчяна в Ереване.

«Я поручил министру обороны предпринять практические шаги по обеспечению семей военнослужащих, погибших при защите родины или получивших инвалидность. Этот вопрос должен быть окончательно решен не позднее 2019 года», — сказал президент.

Саргсян отметил также, что поручил изучить вопрос об отчуждении подлежащего приватизации жилфонда, который занимают военнослужащие, получившие право на жилищную компенсацию.

Конференция «Нация-армия-2017», начавшая работу в Спортивно-концертном комплексе в Ереване 20 апреля, посвящена проблемам военно-образовательной сферы. В рамках конференции 21-23 апреля на территории СКК им. Демирчяна будет действовать выставка, которая представит посетителям программы, проекты и достижения отечественных образовательных учреждений. Будут представлены также образцы военной техники и военно-промышленного производства.

 Самое значимое
В Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозгаВ Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозга
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 годаАрмянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в ПетербургеПолиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге
В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
Partner news
 Статьи
Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»

Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна

 Самое читаемое в разделе
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
Доставивший хлеб «Сасна црер» Артур Саркисян скончался
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Китай запустил свой первый грузовой космический корабль Китай отправил на орбиту первый космический корабль собственного производства — «Тяньчжоу-1». Запуск был произведен в 15:40 (по ереванскому времени) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Шахматистка Даниелян потерпела первое поражение на чемпионате Европы Армению представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян
Армянские самбисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы Борис Шахвердян (75 кг, до 18 лет), победив во всех поединках, стал чемпионом Европы, сообщил пресс-секретарь Федерации самбо Армении Вардан Онанян
Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5% Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.