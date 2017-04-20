Президент РА: Семьи погибших военнослужащих получат жилье до 2019 года
20 апреля 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Государство и впредь будет проявлять заботу о семьях погибших при защите родины военнослужащих, а также о военных, получивших инвалидность. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на военно-образовательной конференции «Нация-армия-2017», стартовавшей 20 апреля в Спортивно концертном комплексе имени Демирчяна в Ереване.
«Я поручил министру обороны предпринять практические шаги по обеспечению семей военнослужащих, погибших при защите родины или получивших инвалидность. Этот вопрос должен быть окончательно решен не позднее 2019 года», — сказал президент.
Саргсян отметил также, что поручил изучить вопрос об отчуждении подлежащего приватизации жилфонда, который занимают военнослужащие, получившие право на жилищную компенсацию.
Конференция «Нация-армия-2017», начавшая работу в Спортивно-концертном комплексе в Ереване 20 апреля, посвящена проблемам военно-образовательной сферы. В рамках конференции 21-23 апреля на территории СКК им. Демирчяна будет действовать выставка, которая представит посетителям программы, проекты и достижения отечественных образовательных учреждений. Будут представлены также образцы военной техники и военно-промышленного производства.
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