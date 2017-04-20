Эрдоган обвинил Обаму в обмане в связи с договоренностями по РПК
20 апреля 2017 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в обмане.
«У нас с президентом Обамой была взаимная договоренность насчет Рабочей партии Курдистана (РПК) — но Обама обманул нас. Я не верю, что администрация Трампа сделает то же самое», — пожаловался Эрдоган, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Jazeera.
Президент Турции рассказал также об ожиданиях от будущей встречи с Дональдом Трампом, которая должна состояться в Вашингтоне в мае. По словам Эрдогана, он намерен убедить американцев отказаться от сотрудничества с курдскими формированиями в Сирии.
«Отряды народной самообороны (YPG) — это крыло РПК. Мы должны положить этому конец, — объяснил турецкий лидер. — Мы не можем уничтожать одну террористическую группу при помощи другой».
Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК, которую Анкара считает террористической организацией, обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков. За полтора года вооруженного противостояния погибли более 1.2 тысячи человек.
Отряды народной самообороны — боевое крыло курдской партии «Демократический союз». США, в отличие от Турции, отказываются считать их террористическими формированиями и тесно сотрудничают с ними в войне против «Исламского государства» (ИГ).
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