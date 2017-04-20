Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%
20 апреля 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.
По итогам первого квартала рост импорта обогнал рост экспорта. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $443,1 млн., что на 16.5% больше января-марта 2016 года. Объем импорта за данный период увеличился на 17.9%, составив порядка $803.7 млн.
В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-марте текущего года составило $360.6 млн. ($1 – 485.47 драма).
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