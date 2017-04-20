Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%

PanARMENIAN.Net - Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

По итогам первого квартала рост импорта обогнал рост экспорта. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $443,1 млн., что на 16.5% больше января-марта 2016 года. Объем импорта за данный период увеличился на 17.9%, составив порядка $803.7 млн.

В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-марте текущего года составило $360.6 млн. ($1 – 485.47 драма).