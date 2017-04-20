Турецкий лоукостер с лета начнет рейсы по маршруту Ереван - Стамбул
20 апреля 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый турецкий лоукостер начнет полеты в Армению с лета 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Звартноц».
С 1 июня авиакомпания «Пегасус» приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт «Звартноц».
Планируется, что авиакомпания будет осуществлять рейсы трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Авиакомпания «Пегасус» осуществляет международные авиарейсы из аэропорта Стамбула практически во все европейские страны. Она является одной из наиболее активных лоукостеров.
Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Она осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.
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