Армянские самбисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы
20 апреля 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 апреля в столице Чехии Праге стартовал чемпионат Европы по самбо среди юношей, девушек и юниоров, на котором представители Армении в первый день завоевали 5 медалей.
Борис Шахвердян (75 кг, до 18 лет), победив во всех поединках, стал чемпионом Европы, сообщил пресс-секретарь Федерации самбо Армении Вардан Онанян.
Нарек Даллакян (60 кг, до 18 лет) удостоился серебряной медали, а Варсик Григорян (52 кг, до 18 лет), Феликс Даниелян (48 кг, до 20 лет) и Ваагн Чалян (82 кг, до 20 лет) встали на третью ступень пьедестала почета.
На чемпионате Европы Армению представляют 19 спортсменов. Первенство продлится до 21 апреля.
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