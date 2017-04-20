Шахматистка Даниелян потерпела первое поражение на чемпионате Европы
20 апреля 2017 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 апреля в Риге был сыгран восьмой тур личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров).
Армению представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.
В восьмом туре Геворгян и Галоян выиграли, Мкртчян сыграла вничью, а Элина Даниелян проиграла, пишет пресс-служба НОК Армении.
Даниелян – 5.5 очков (10-е место), Геворгян, Мкртчян, Галоян – по 4 (53, 60, 62).
По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.
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