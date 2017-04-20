Российские депутаты подготовили законопроект о захоронении Ленина

PanARMENIAN.Net - Депутаты от ЛДПР и «Единой России» готовятся внести в Госдуму законопроект о захоронении тела лидера Октябрьской революции Владимира Ленина. В руководстве Думы сомневаются в поддержке инициативы, передает РБК.

Информацию о его готовящемся внесении подтвердил один из авторов, депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью «Перезахоронение» отдельным пунктом, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». При этом в тексте подчеркивается, что «порядок, сроки и место перезахоронения останков определяются правительством с учетом предложений межведомственной комиссии».

Межведомственную комиссию после принятия закона придется создавать отдельно, заявил в комментарии РБК Сухарев. По его словам, четкие сроки перезахоронения вождя большевиков они прописывать не стали, так как вопрос по-прежнему является дискуссионным в обществе, но «более половины россиян выступают за перезахоронение Владимира Ульянова».

Сухарев напоминает, что за перезахоронение Ленина неоднократно выступал глава ЛДПР Владимир Жириновский: «Это позиция фракции». «Россия не Древний Египет, и не правильно, что у нас в центре столицы лежит мумия. Кроме того, напомню, что Ленин все же был христианином, он венчался с Крупской», — говорит парламентарий.

В пояснительной записке авторы также напоминают, что за захоронение Ленина выступал Путин, призвав «подходить к этому вопросу аккуратно». «Авторы законопроекта подчеркивают, что данный документ не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации», — отмечается в тексте.

Вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов заявил, что трое подписавшихся единороссов с фракцией поддержку законопроекта не согласовывали. Сам законопроект он пока не видел и не стал говорить, может ли инициатива вообще получить поддержку думского большинства.