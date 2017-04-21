Мхитарян: МЮ сделал еще один шаг к финалу Лиги Европы
21 апреля 2017 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал итоги игры с бельгийцами.
Армянский хавбек стал автором первого гола «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».
Матч завершился победой «красных дьяволов» в овертайме с общим счётом 2:1. Победный гол на 107-й минуте забил Маркус Рашфорд.
«Вот так матч! Мы сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы! Очень рад, что мы выиграли, очень рад, что я забил. А Маркусу Рашфорду удался великолепный гол!» — написал Мхитарян в своем микроблоге Twitter.
Победа в Лиге Европы помимо самого трофея принесет «красным дьяволам» путевку в Лигу чемпионов сезона-2017/18, если команде не удастся квалифицироваться туда по итогам чемпионата Англии.
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