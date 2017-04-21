По делу о взрывах у автобуса «Боруссии» задержали гражданина РФ
21 апреля 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали мужчину, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» вечером 11 апреля. Об этом 21 апреля сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что предполагаемый исполнитель атак, 28-летний Сергей В., являющийся одновременно гражданином России и Германии, проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из корыстных побуждений.
Задержание стало результатом совместных действий федеральной прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовом секторе.
Вероятный мотив мужчины заключался в том, чтобы инцидент повлек за собой обрушение акций «Боруссии», благодаря чему В. надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе. Подозреваемый взял потребительский кредит и 11 апреля приобрел 15 тысяч опционных сертификатов сроком действия до 17 июня 2017 года общей стоимостью 78 тысяч евро, необходимых для последующего приобретения и реализации ценных бумаг. Торговая операция была проведена в интернете через IP-адрес отеля L`Arrivée, где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он забронировал номер, передает Deutsche Welle.
По данным следователей, обвиняемый не состоял в связях с террористической группировкой «Исламское государство», но хотел направить правоохранительные ораны по ложному следу, замаскировав инциденты со взрывами под теракт ИГ.
Вечером 11 апреля, накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако», возле автобуса футбольного клуба «Боруссии» в Дортмунде взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник команды Марк Батра и находившийся поблизости полицейский.
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