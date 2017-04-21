Ахмадинежад не допущен к участию в выборах президента Ирана

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не примет участие в предстоящих в мае президентских выборах в Иране. Такое решение 20 апреля принял Совет стражей (или Наблюдательный совет - орган управления, осуществляющий контроль принимаемых парламентом законов - ред.), пишет Deutsche Welle.

Ранее Ахмадинежад заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, после того как его отговорил от этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Однако затем бывший президент внезапно изменил решение и 12 апреля зарегистрировался в министерстве внутренних дел для участия в президентских выборах. Действуя вопреки воле духовного лидера, Ахмадинежад оставил себе мало шансов на успех, поскольку половину членов Совета стражей назначает Хаменеи.

Таким образом, всего в выборах примут участие шесть кандидатов, в том числе и действующий президент Хасан Роухани, занимающий этот пост с 2013 года.

Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд - с 2005 по 2013 год. Выборы пройдут в Иране 19 мая.