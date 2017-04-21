Шахматистка Даниелян занимает 6-е место на чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - На личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров) 20 апреля в Риге был сыгран девятый тур.

Представительница Армении Элина Даниелян белыми победила грузинку Нино Бациашвили и теперь с 6.5 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, пишет пресс-служба НОК РА.

Лилит Мкртчян черными обыграла представляющую Украину Евгению Долуханову и с 5.5 очками поднялась на 42-е место, Лилит Галоян черными сыграла вничью с немкой Сарой Холт (5 очков, 65-е место), Мария Геворгян белыми уступила Альмире Скрипченко из Франции (4.5 очка, 74-е место).

19 апреля по итогам 8-го тура Даниелян одержала первое поражение на ЧЕ и опустилась на 10-е место.

По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.