Турецкие и азербайджанские военные проведут совместные учения
22 апреля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие и азербайджанские вооруженные силы в период с 1 по 5 мая проведут совместные военные учения.
В заявлении министерства обороны Азербайджана отмечается, что турецкие военные прибыли в Азербайджан для участия в учениях, проводимых в рамках соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами, пишет TRT.
К совместным учениям будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.
Основной целью учений является улучшение координации посредством обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран при совместном планировании штабов, а также повышение готовности и способности подразделений к проведению операций.
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