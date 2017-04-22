СМИ: ЕС планирует обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз
22 апреля 2017 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - ЕС намерен обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество после референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщил дипломатические источники.
«Эта тема будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце следующей недели на Мальте (28-29 апреля), главы МИД призовут Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные линии переговоров о вступлении и, соответственно, не нужно ли их временно остановить», - отметил европейский дипломат, знакомый с ситуацией, пишет ТАСС со ссылкой на газету Welt.
По данным издания, в ЕС исходят из того, что ЕК в ближайшее время рекомендует приостановить переговоры с Анкарой на неопределенное время «из-за серьезного и продолжительного нарушения принципов свободы, демократии и прав человека» в Турции.
На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51.4% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.
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