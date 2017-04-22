Пресса США перед премьерой фильма о Геноциде: «Сдержать обещание» и не молчать о произошедшем

PanARMENIAN.Net - Накануне (22 апреля¬) американской премьеры фильма про Геноцид армян «Обещание» (The Promise) сразу три престижных американских издания разместили на своих страницах пространные статьи о картине.

Турция пытается изменить ход истории

«Нью-Йорк Таймс» написал о том, что Турция не только официально отрицает сам факт Геноцида армян, но и прибегла к таким способам замалчивания как понижение рейтинга фильма «Обещание» на Internet Movie Database, а также спонсировала фильм «Горы и камни».

Этот фильм американо-турецкого производства, хотя построен по той же схеме, что и «Обещание» совершенно иначе интерпретирует историю. Фильм представляет вымышленный сюжет об упрямой американской медсестре (Гера Хилмарсдоттир), которая поехала в Восточную Анатолию (ныне Турция), чтобы работать в госпитале армянской миссии. В годы войны ее расположения искали двое мужчин – американский доктор (Джош Хартнетт) и лейтенант османской армии (Михил Хаушман). Лента была раскритикована историками за попытку извратить факты.

Противостояние двух фильмов символизирует желание Турции контролировать историю. В 1915 году турки, боясь, что армянское население выступит против них в войне, начали массовые убийства и «марши смерти», а ООН, Римская католическая церковь и Европарламент, историки и ученые решительно квалифицировали эти зверства как первый геноцид XX века.

В то время как Турция настаивает на том, что и турки, и армяне стали жертвой ужасов войны, а преднамеренного истребления армян не было. Президент Турции Реджеп Эрдоган признал в 2014 году, что армяне «погибли» и выразил соболезнование их потомкам. Но он имел в виду, что они стали жертвами войны, в ходе которой пострадали и граждане Османской империи, а не геноцида.

В свою очередь «Тайм» написал, что лента «Обещание», в которой сыграли Оскар Айзек, Шарлотта ле Бон и Кристиан Бэйл, вновь напомнила о драматической истории резни армян и была приурочена к 24 апреля - дню памяти жертв Геноцида армян.

В этот день в 1915 году, были арестованы сотни представителей армянской интеллигенции. Этот день считается началом того, что широко известно как Геноцид армян, хотя использование этого термина остается предметом дискуссий. Правящая партия Османского правительства, возглавляемая триумвиратом «пашей», инициировала план по уничтожению армянского населения, самого крупного христианского меньшинства Турции на тот момент.

Законодательно было разрешено конфисковывать имущество армян и депортировать их в концентрационные лагеря в пустыни. И многие погибли на этом пути.

Согласно исследованиям Центра изучения Холокоста и геноцида американского Университета Миннесоты, в 1914 году в Османской империи проживало 2,1 млн армян, а в 1922 году их осталось всего 387 800.

Как отмечает американский поэт армянского происхождения Питер Балакян, который получил Пулитцеровскую премию 2016 года за поэтический сборник «Озоновый Дневник», посвященный памяти жертв Геноцида, армяне воспринимались в Турции как угроза ослабевшей империи, так как могли стать причиной социальных и политических перемен, а также претендовали на равное положение с мусульманами.

«Это имеет сходство с идеологией нацизма: для выведения страны из кризиса, необходимо уничтожить определенную этническую группу», - отметил Балакян, напомнив, что Геноцид армян оказал влияние на формирование планов Гитлера по уничтожению еврейского населения, передает «Новости-Армения».

Фильм «Обещание» обязателен к просмотру

The Huffington Post опубликовало статью продюсера фильма «Обещание» Эрика Эсраиляна, в которой он приводит доводы, почему администрация США и ее оппоненты должны посмотреть эту картину.

Он напомнил о том, что борьба за признание Геноцида армян идет уже долгие годы.

«Как потомок выживших, я борюсь за то, чтобы «сдержать обещание» и не молчать о том, что произошло. Самый большой вызов для нас - сделать так, чтобы фильм был интересен современным американцам. Сейчас, когда во всем мире наблюдается радикализация национализма, лента актуальна, как никогда», - отметил Эсраилян.

По его словам, «Обещание» это не просто рассказ о трагедии. Фильм повествует о любви, надежде, бедственном положении беженцев и великодушии храбрецов, которые помогали им. Поводом для его создания стали свидетельства выживших после ужасов Геноцида армян в Османской империи.

«История Геноцида армян это не только история полутора миллионов армянских жертв или сотен тысяч убитых греков и ассирийцев. Это истории полумиллиона выживших, которые стали жертвами рейдов, были лишены прав, депортированы, заключены в концентрационные лагеря и лагеря рабов, это массовые убийства в Германии, Боснии и Руанде, Южном Судане и Сирии», - написал Эсраилян.

Он напоминает, что сейчас мир переживает гуманитарную катастрофу, так как 65 миллионов человек стали беженцами из-за конфликтов. Потомок переживших Геноцид армян призывает президента США, его команду и оппонентов посмотреть фильм «Обещание», так как только признание ошибок и признание геноцидов может предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».