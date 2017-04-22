В Дании нашли новый метод борьбы с раком
22 апреля 2017 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый метод противораковой терапии, разработанный в Дании, показал свою эффективность в ходе испытаний на мышах. Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, ученым удалось остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря, передает ТАСС.
«Перспективы, которые открывает полученный результат, весьма широки. Потенциально эта методика может помочь раковым больным, для которых оказывается неэффективным стандартное лечение химиопрепаратами», - заявил соавтор исследования Мадс Даугорд.
По его словам, онкология остро нуждается в работающих методиках противораковой терапии второй линии - тех, которые можно применить и рассчитывать на успех, когда первичное лечение не помогает. Новая методика представляется Даугорду хорошим кандидатом на эту роль.
80% мышей, получавших экспериментальное лечение, оставались живы к моменту окончания исследования. При этом все грызуны, которых лечили стандартными методами, умерли. Это весьма многообещающий результат, хотя велик и риск того, что в случае с людьми новая методика окажется менее эффективной.
В настоящий момент Даугорд и его коллеги пытаются выяснить можно ли с ее помощью замедлить развитие других видов опухолей, а также провести первую серию клинических испытаний на людях.
Нашумевшее открытие, на основе которого разрабатывается новая методика, было сделано в 2015 году, причем почти случайно. Группе датских ученых, работавших над экспериментальной вакциной от малярии, удалось найти исключительно эффективное средство доставки токсинов, используемых для борьбы с опухолями, к раковым клеткам.
Выделенный ими белок способен прикрепляться к клеткам более 90% раковых опухолей, игнорируя при этом здоровые ткани. Присоединив к «самонаводящемуся» белку лекарственную «боеголовку», ученые обнаружили, что получившееся средство против болезни способно находить и убивать опухолевые клетки.
В природе белок rVAR2 наделяет малярийного паразита крайне неприятным свойством: он позволяет плазмодию попадать в плаценту, что делает малярию особенно опасным заболеванием для беременных женщин. Почти 15 лет назад ученые из Швеции установили, что прикрепляться к плаценте паразиту помогает особый белок.
Их датские коллеги, в свою очередь, выяснили, что rVAR2 «наводится» на особые углеводы в плацентарных клетках, которые аналогичны клеткам, встречающимся также в большинстве раковых опухолей и нигде больше.
Результаты нового исследования Даугорда и его коллег опубликованы в авторитетном медицинском журнале European Urology.
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