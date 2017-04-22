Первый концерт «Всеармянского оркестра» пройдет в Ереване 24 апреля

PanARMENIAN.Net - Уникальный концерт, который объединит музыкантов армянского происхождения со всего мира в рамках беспрецедентного проекта «Всеармянский оркестр», пройдет в Армении 24 апреля - в день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. Об этом 22 апреля на пресс-конференции сообщил министр культуры Армении Армен Амирян.

Ранее в интервью PanARMENIAN.Net министр культуры Армении Армен Амирян заявил, что знаком со всеми участниками оркестра, в него входят музыканты разных возрастов: есть солисты, которым 15 лет, например, скрипачка Диана, есть люди возрастом в 50-60 лет. География оркестра очень большая, в него вошли музыканты не только из Армении, но из стран Европы, США, Азии. Именно из желания показать единство армянского народа руководителями оркестра назначены Карен Дургарян, Эдуард Топчян, Сергей Смбатян и Константин Орбелян.

По его словам, данный проект отображает три главные идеи: единство армянского народа, представление миру мощного творческого потенциала Армении и идею возрождения.

«Мы хотели показать, что армяне, будучи рассеянными по всему миру, все равно едины. Мы объединились, чтобы показать творческий потенциал нашего народа и почтить память наших предков. Это важно, что потомки тех, кто видел геноцид, объединяются вокруг искусства», - сказал армянский министр.

Как отметила директор проекта «Всеармянский оркестр» Рузанна Сирунян, символ проекта – феникс также выбран не случайно: он символизирует возрождение армянского народа после пережитых трагедий.

«Очень важно, чтобы мы шли вперед и возрождались нашим образом жизни и нашей музыкой», - сказала она, передает «Новости-Армения».

Проект «Всеармянский оркестр» осуществлен по инициативе Министерства культуры Армении при поддержке главы государства Сержа Саргсяна.

В проекте участвуют 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из четырех городов из 20 стран мира, включая Армению. На концерте «Всеармянского оркестра», который состоится в Национальном академическом театре оперы и балета им.А.Спендиаряна, будут исполнены произведения великих армянских композиторов. Среди всемирно известных музыкантов, которые выступят на концерте 24 апреля - Асмик Папян, Асмик Торосян и Липарит Аветисян.

На концерте впервые прозвучит также «Поэма победы» всемирно известного армянского композитора Тиграна Мансуряа, которую он посвятил героям апрельской войны 2016 года.

Концерты «Всеармянского оркестра» также состоятся и в других странах мира.

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