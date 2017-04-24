Атешян поблагодарил Эрдогана за соболезнования 2014 года

PanARMENIAN.Net - Патриарх Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Арам Атешян после мессы в память о жертвах Геноцида армян поблагодарил президента Турции (в то время премьер-министра) Реджеп Тайипа Эрдогана за направленные 23 апреля 2014 года соболезнования армянскому народу.

В армянской церкви Сурб Вардананц в Стамбуле утром 24 апреля прошла поминальная месса в память о жертвах Геноцида армян.

На мессе, которую провел Патриарх Константинопольский архиепископ Арам Атешян, присутствовало более ста армян, передает Azatutyun.

Архиепископ выступил с речью, в которой поблагодарил президента Турции (в то время премьер-министра) Реджеп Тайипа Эрдогана за направленное послание соболезнований 23 апреля 2014.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.