Атешян поблагодарил Эрдогана за соболезнования 2014 года
24 апреля 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Патриарх Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Арам Атешян после мессы в память о жертвах Геноцида армян поблагодарил президента Турции (в то время премьер-министра) Реджеп Тайипа Эрдогана за направленные 23 апреля 2014 года соболезнования армянскому народу.
В армянской церкви Сурб Вардананц в Стамбуле утром 24 апреля прошла поминальная месса в память о жертвах Геноцида армян.
На мессе, которую провел Патриарх Константинопольский архиепископ Арам Атешян, присутствовало более ста армян, передает Azatutyun.
Архиепископ выступил с речью, в которой поблагодарил президента Турции (в то время премьер-министра) Реджеп Тайипа Эрдогана за направленное послание соболезнований 23 апреля 2014.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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