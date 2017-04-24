В Стамбуле правоохранители запретили посвященное памяти Геноцида армян мероприятие
24 апреля 2017 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле турецкая полиция запретила мероприятие, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, которое проводится в квартале Шишли уже пятый год кряду.
Представители прокурдской Партии демократии народов (ПДН) провели с правоохранителями переговоры с просьбой допустить мероприятие, однако безрезультатно, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на Alevinet.
Сотрудники полиции сообщили собравшимся, что у них есть «приказ свыше» - не допустить демонстрацию, угрожая в противном случае вмешательством. После чего собравшиеся забрали свои плакаты с надписями «Не забывай», «Не позволяй забыть», «Пока нет признания, геноциды не прекратятся» и перебрались в офис ПДН.
От имени ПДН выступил Мелис Татан, который сказал, что Геноцид не завершился 1915-м годом: он продолжился убийствами Гранта Динка, Севака Балыкчи, Марицы Кючук, отсутствием справедливых приговоров в суде по их процессам и сокрытием истинных преступников.
Выступил также пресс-секретарь инициативы «Нор-Зартонк» Норайр Олгар и сказал, что после армян сейчас уничтожают курдов.
«Спустя 102 года мы призываем государство взглянуть в лицо истории. Пока этого не произошло, мира не будет»,- сказал он.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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