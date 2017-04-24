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В Стамбуле правоохранители запретили посвященное памяти Геноцида армян мероприятие

В Стамбуле правоохранители запретили посвященное памяти Геноцида армян мероприятие
24 апреля 2017 - 19:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В Стамбуле турецкая полиция запретила мероприятие, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, которое проводится в квартале Шишли уже пятый год кряду.

Представители прокурдской Партии демократии народов (ПДН) провели с правоохранителями переговоры с просьбой допустить мероприятие, однако безрезультатно, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на Alevinet.

Сотрудники полиции сообщили собравшимся, что у них есть «приказ свыше» - не допустить демонстрацию, угрожая в противном случае вмешательством. После чего собравшиеся забрали свои плакаты с надписями «Не забывай», «Не позволяй забыть», «Пока нет признания, геноциды не прекратятся» и перебрались в офис ПДН.

От имени ПДН выступил Мелис Татан, который сказал, что Геноцид не завершился 1915-м годом: он продолжился убийствами Гранта Динка, Севака Балыкчи, Марицы Кючук, отсутствием справедливых приговоров в суде по их процессам и сокрытием истинных преступников.

Выступил также пресс-секретарь инициативы «Нор-Зартонк» Норайр Олгар и сказал, что после армян сейчас уничтожают курдов.

«Спустя 102 года мы призываем государство взглянуть в лицо истории. Пока этого не произошло, мира не будет»,- сказал он.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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