В Стамбуле правоохранители запретили посвященное памяти Геноцида армян мероприятие

PanARMENIAN.Net - В Стамбуле турецкая полиция запретила мероприятие, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, которое проводится в квартале Шишли уже пятый год кряду.

Представители прокурдской Партии демократии народов (ПДН) провели с правоохранителями переговоры с просьбой допустить мероприятие, однако безрезультатно, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на Alevinet.

Сотрудники полиции сообщили собравшимся, что у них есть «приказ свыше» - не допустить демонстрацию, угрожая в противном случае вмешательством. После чего собравшиеся забрали свои плакаты с надписями «Не забывай», «Не позволяй забыть», «Пока нет признания, геноциды не прекратятся» и перебрались в офис ПДН.

От имени ПДН выступил Мелис Татан, который сказал, что Геноцид не завершился 1915-м годом: он продолжился убийствами Гранта Динка, Севака Балыкчи, Марицы Кючук, отсутствием справедливых приговоров в суде по их процессам и сокрытием истинных преступников.

Выступил также пресс-секретарь инициативы «Нор-Зартонк» Норайр Олгар и сказал, что после армян сейчас уничтожают курдов.

«Спустя 102 года мы призываем государство взглянуть в лицо истории. Пока этого не произошло, мира не будет»,- сказал он.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

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