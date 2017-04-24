Ассанж: Турция пытается скрыть правду о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Турция пытается скрыть правду о Геноциде армян. Об этом в своем микроблоге Twitter заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж.

В Wikileaks неонократно публиковались различные засекреченные материалы на тему армяно-турецких отношений и Геноцида армян. В часности, организация в октябре 2016 года обнародовала очередную часть писем Джона Подесты, возглавляющего избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которых в рамках предвыборной кампании обсуждается возможность использования термина «геноцид» в отношении Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks. Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков. Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.