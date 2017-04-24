Ассанж: Турция пытается скрыть правду о Геноциде армян
24 апреля 2017 - 19:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция пытается скрыть правду о Геноциде армян. Об этом в своем микроблоге Twitter заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж.
В Wikileaks неонократно публиковались различные засекреченные материалы на тему армяно-турецких отношений и Геноцида армян. В часности, организация в октябре 2016 года обнародовала очередную часть писем Джона Подесты, возглавляющего избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которых в рамках предвыборной кампании обсуждается возможность использования термина «геноцид» в отношении Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks. Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков. Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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