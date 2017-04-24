Трамп последовал примеру Обамы, избежав слова «геноцид»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором, последовав примеру своего предшественника Барака Обамы, не назвал массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи «геноцидом».

«24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» (армянское название Геноцида армян - ред.) - одного из самых ужасных массовых зверств 20-го века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в США и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей»,- говорится в заявлении Трампа.

«Размышляя над этой мрачной главой истории человечества, мы также признаем стойкость армянского народа. Мы должны помнить о совершенных зверствах, чтобы не допустить их повторения»,- заметил президент США, добавив, что Америка приветствует усилия Турции и Армении «в признании болезненной истории, что является важным шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего».

24 апреля 2016 года президент США Барак Обама выступил с ежегодным заявлением на тему Геноцида армян, однако, не использовал термин «геноцид», вновь заменив его на «Мец Егерн» (массовое убийство).

Правительство США впервые признало Геноцид армян еще в 1951 году посредством доклада, представленного в Международный суд, где жестокая расправа османских турок над армянским народом была представлена в качестве примера Геноцида. В 1981 году президент США Рональд Рейган признал Геноцид армян, а Палата представителей Соединенных штатов в 1975-м, 1984-м и 1996-м приняла резолюции о признании Геноцида армян.

Барак Обама до того, как стать президентом, обещал в годы своего президентства признать Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Однако, за все годы так и не произнес термин «геноцид», заменяя его на «мец егерн», что означает массовое убийство.

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