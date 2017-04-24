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Трамп последовал примеру Обамы, избежав слова «геноцид»

Трамп последовал примеру Обамы, избежав слова «геноцид»
24 апреля 2017 - 20:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором, последовав примеру своего предшественника Барака Обамы, не назвал массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи «геноцидом».

«24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» (армянское название Геноцида армян - ред.) - одного из самых ужасных массовых зверств 20-го века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в США и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей»,- говорится в заявлении Трампа.

«Размышляя над этой мрачной главой истории человечества, мы также признаем стойкость армянского народа. Мы должны помнить о совершенных зверствах, чтобы не допустить их повторения»,- заметил президент США, добавив, что Америка приветствует усилия Турции и Армении «в признании болезненной истории, что является важным шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего».

24 апреля 2016 года президент США Барак Обама выступил с ежегодным заявлением на тему Геноцида армян, однако, не использовал термин «геноцид», вновь заменив его на «Мец Егерн» (массовое убийство).

Правительство США впервые признало Геноцид армян еще в 1951 году посредством доклада, представленного в Международный суд, где жестокая расправа османских турок над армянским народом была представлена в качестве примера Геноцида. В 1981 году президент США Рональд Рейган признал Геноцид армян, а Палата представителей Соединенных штатов в 1975-м, 1984-м и 1996-м приняла резолюции о признании Геноцида армян.

Барак Обама до того, как стать президентом, обещал в годы своего президентства признать Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Однако, за все годы так и не произнес термин «геноцид», заменяя его на «мец егерн», что означает массовое убийство.

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Ссылки по теме:
The Hill. Trump declines to call mass killings of Armenians a genocide
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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