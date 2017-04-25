В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Лос-Анджелесе прошел многотысячный марш, приуроченный к 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи. Акция стала крупнейшим из всех подобных мероприятий, проведенных за пределами Армении.

В акции «Марш за справедливость» приняли участие тысячи армян, пишет ABC7.

«Я считаю, что для наших детей важно знать собственную историю», - сказал один из участников марша.

На акции «Марш за справедливость» присутствовали мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетии, вице-губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом, конгрессмен Адам Шифф и председатель Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса Стив Зиммер.

Почтив память жертв геноцида, участники процессии, одетые в красные футболки, также выдвинулись к турецкому посольству.

В 2016 году в Лос-Анджелесе на улицы вышли около 60.000 человек, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.