В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян
25 апреля 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Лос-Анджелесе прошел многотысячный марш, приуроченный к 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи. Акция стала крупнейшим из всех подобных мероприятий, проведенных за пределами Армении.
В акции «Марш за справедливость» приняли участие тысячи армян, пишет ABC7.
«Я считаю, что для наших детей важно знать собственную историю», - сказал один из участников марша.
На акции «Марш за справедливость» присутствовали мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетии, вице-губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом, конгрессмен Адам Шифф и председатель Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса Стив Зиммер.
Почтив память жертв геноцида, участники процессии, одетые в красные футболки, также выдвинулись к турецкому посольству.
В 2016 году в Лос-Анджелесе на улицы вышли около 60.000 человек, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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