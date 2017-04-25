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В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян

В Лос-Анджелесе тысячи армян приняли участие в марше в честь 102-й годовщины Геноцида армян
25 апреля 2017 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Лос-Анджелесе прошел многотысячный марш, приуроченный к 102-й годовщине Геноцида армян в Османской империи. Акция стала крупнейшим из всех подобных мероприятий, проведенных за пределами Армении.

В акции «Марш за справедливость» приняли участие тысячи армян, пишет ABC7.

«Я считаю, что для наших детей важно знать собственную историю», - сказал один из участников марша.

На акции «Марш за справедливость» присутствовали мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетии, вице-губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом, конгрессмен Адам Шифф и председатель Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса Стив Зиммер.

Почтив память жертв геноцида, участники процессии, одетые в красные футболки, также выдвинулись к турецкому посольству.

В 2016 году в Лос-Анджелесе на улицы вышли около 60.000 человек, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Ссылки по теме:
ABC7. THOUSANDS MARCH IN LA TO COMMEMORATE 102ND ANNIVERSARY OF ARMENIAN GENOCIDE
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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