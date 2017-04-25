МИД Турции подверг критике заявление Трампа в связи с годовщиной Геноцида армян
25 апреля 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Турции назвал «основанным на дезинформации» заявление президента США Дональда Трампа по поводу Дня памяти жертв Геноцида армян 1915 года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.
«Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием «загрязнения» информации, создаваемого в течение многих лет армянскими кругами в США с помощью методов пропаганды. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором, последовав примеру своего предшественника Барака Обамы, не назвал массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи «геноцидом».
«24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» (армянское название Геноцида армян - ред.) - одного из самых ужасных массовых зверств 20-го века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в США и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей»,- говорится в заявлении Трампа.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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