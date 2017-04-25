МИД Турции подверг критике заявление Трампа в связи с годовщиной Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - МИД Турции назвал «основанным на дезинформации» заявление президента США Дональда Трампа по поводу Дня памяти жертв Геноцида армян 1915 года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием «загрязнения» информации, создаваемого в течение многих лет армянскими кругами в США с помощью методов пропаганды. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором, последовав примеру своего предшественника Барака Обамы, не назвал массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи «геноцидом».

«24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» (армянское название Геноцида армян - ред.) - одного из самых ужасных массовых зверств 20-го века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в США и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей»,- говорится в заявлении Трампа.