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МИД Турции подверг критике заявление Трампа в связи с годовщиной Геноцида армян

МИД Турции подверг критике заявление Трампа в связи с годовщиной Геноцида армян
25 апреля 2017 - 11:25 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД Турции назвал «основанным на дезинформации» заявление президента США Дональда Трампа по поводу Дня памяти жертв Геноцида армян 1915 года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием «загрязнения» информации, создаваемого в течение многих лет армянскими кругами в США с помощью методов пропаганды. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян, в котором, последовав примеру своего предшественника Барака Обамы, не назвал массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи «геноцидом».

«24 апреля мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» (армянское название Геноцида армян - ред.) - одного из самых ужасных массовых зверств 20-го века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в США и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей»,- говорится в заявлении Трампа.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Турция считает основанными на дезинформации слова Трампа о геноциде армян
Sputnik. Ankara Slams Trump's Statement on Armenian Genocide as 'Misinformation'
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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