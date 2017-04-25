В Китае запретили давать детям мусульманские имена

PanARMENIAN.Net - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составили список имен, которые запрещено присваивать новорожденным.

Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.

Полный список имен, попавших под запрет, пока не опубликован, однако уже вызвал критику со стороны правозащитников. Как заявила директор китайского отделения организации Human Rights Watch Софи Ричардсон, такие меры являются «вопиющим нарушением» прав на свободу вероисповедания и выражения.

Ранее власти этого региона развернули борьбу с религиозным экстремизмом, запретив, в частности, женщинам носить никабы, а мужчинам - «нетипичные бороды».

В Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны.