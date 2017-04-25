// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Китае запретили давать детям мусульманские имена

В Китае запретили давать детям мусульманские имена
25 апреля 2017 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составили список имен, которые запрещено присваивать новорожденным.

Под запрет попали имена, связанные с мусульманской религией: Ислам, Коран, Саддам, Мекка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Новорожденным с такими именами будет отказано в доступе к государственной системе здравоохранения и образования.

Полный список имен, попавших под запрет, пока не опубликован, однако уже вызвал критику со стороны правозащитников. Как заявила директор китайского отделения организации Human Rights Watch Софи Ричардсон, такие меры являются «вопиющим нарушением» прав на свободу вероисповедания и выражения.

Ранее власти этого региона развернули борьбу с религиозным экстремизмом, запретив, в частности, женщинам носить никабы, а мужчинам - «нетипичные бороды».

В Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Пятеро человек погибли в результате авиаудара международной коалиции близ АлеппоМусульман в Китае ограничили в выборе имен для детей
The Guardian. China bans religious names for Muslim babies in Xinjiang
 Самое значимое
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 годуSIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
Колумбия, Йемен, Украина вошли в топ-10 самых опасных стран мира
СМИ: Азербайджанского телекомментатора уволили за лестную оценку игры Мхитаряна
Полция в Петербурге задержала девятого предполагаемого вербовщика террористов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Главные актеры «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов «Игры престолов»
Армия Ирака освободила крупный район в западной части Мосула Район ат-Танек «целиком освобожден и находится под полным контролем» иракских силовиков, сказал агентству командир частей специального назначения Абдул Вахаба ас-Саади
Фонд IDeA привлечет в Армению около $1.3 млрд инвестиций за 15 лет По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
СМИ: Подозреваемый в убийстве русского солдата в Гюмри - новообращенный мусульманин По данным издания, подозреваемый с первых минут задержания удивил правоохранителей, заявив, что он - мусульманин и до 19 лет проживал в Греции