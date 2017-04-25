СМИ: Подозреваемый в убийстве русского солдата в Гюмри - новообращенный мусульманин

PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в убийстве 21-летнего военнослужащего 102 российской военной базы в Гюмри Дмитрия Ялпаева А. Джанджугазян - новообращенный мусульманин, передает «Аравот».

По данным издания, подозреваемый с первых минут задержания удивил правоохранителей, заявив, что он - мусульманин и до 19 лет проживал в Греции. Из его допроса изданию стало известно, что он ярый последователь суннизма (направление ислама) и всегда держит при себе Коран, читая его на трех языках - греческом, арабском и английском.

Местные жители также знали, что он прибыл из заграницы и считали его несколько странным. Адвокат подозреваемого Арамаис Айрапетян подтвердил, что его подзащитный проживал в Греции, а насчет его религиозных предпочтений посоветовал подождать официального объявления следствия.

21-летний военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит вечером 22 апреля у одного из магазинов в Гюмри, во втором городе страны, где дислоцирована основная часть соединения. На его теле были обнаружены колото-резаные раны. По данным следствия, задержанный подозреваемый в убийстве в период службы в армянской армии имел проблемы с психическим здоровьем. После специализированного психиатрического обследования он был признан ограниченно дееспособным и в этой связи месяц назад уволен из армии.По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками статьи 104-й (убийство) Уголовного кодекса Армении. По распоряжению главы Следственного комитета, следствие по уголовному делу находится в ведении Главного следственного управления СК по особо важным делам.