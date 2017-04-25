// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Подозреваемый в убийстве русского солдата в Гюмри - новообращенный мусульманин

СМИ: Подозреваемый в убийстве русского солдата в Гюмри - новообращенный мусульманин
25 апреля 2017 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в убийстве 21-летнего военнослужащего 102 российской военной базы в Гюмри Дмитрия Ялпаева А. Джанджугазян - новообращенный мусульманин, передает «Аравот».

По данным издания, подозреваемый с первых минут задержания удивил правоохранителей, заявив, что он - мусульманин и до 19 лет проживал в Греции. Из его допроса изданию стало известно, что он ярый последователь суннизма (направление ислама) и всегда держит при себе Коран, читая его на трех языках - греческом, арабском и английском.

Местные жители также знали, что он прибыл из заграницы и считали его несколько странным. Адвокат подозреваемого Арамаис Айрапетян подтвердил, что его подзащитный проживал в Греции, а насчет его религиозных предпочтений посоветовал подождать официального объявления следствия.

21-летний военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит вечером 22 апреля у одного из магазинов в Гюмри, во втором городе страны, где дислоцирована основная часть соединения. На его теле были обнаружены колото-резаные раны. По данным следствия, задержанный подозреваемый в убийстве в период службы в армянской армии имел проблемы с психическим здоровьем. После специализированного психиатрического обследования он был признан ограниченно дееспособным и в этой связи месяц назад уволен из армии.По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками статьи 104-й (убийство) Уголовного кодекса Армении. По распоряжению главы Следственного комитета, следствие по уголовному делу находится в ведении Главного следственного управления СК по особо важным делам.

Ссылки по теме:
http://aravot.am/2017/04/25/881146/
 Самое значимое
Aurora Prize 2017 объявила 5 номинантов: Имя лауреата станет известно 28 маяAurora Prize 2017 объявила 5 номинантов: Имя лауреата станет известно 28 мая
Как сообщают организаторы, эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
Иностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визыИностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визы
Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
В Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозгаВ Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозга
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 годаАрмянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
Partner news
 Статьи
Геноцид армян в фотографиях

11 кадров страшной армянской трагедии

 Самое читаемое в разделе
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Главные актеры «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов «Игры престолов»
Компания одного из основателей Google представила свой «летающий автомобиль» (видео) По словам разработчиков, Flyer безопасен, протестирован и может законно использоваться в США в незагруженных областях в рамках категории сверхлегких воздушных судов по правилам Федерального управления гражданской авиации США
В Израиле школьники написали письмо Гитлеру В письме школьники должны были представиться, рассказать о своих хобби и друзьях, а также указать, во главе какой партии стоял Гитлер и каким образом он «плохо относился к евреям»
Ученые обнаружили самый древний многоклеточный организм Ученые изучали следы пузырьков раскаленного газа в вулканических породах и обнаружили в них нити мицелия — вегетативного тела гриба