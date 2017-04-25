Армия Ирака освободила крупный район в западной части Мосула

PanARMENIAN.Net - Иракские правительственные войска 25 апреля вытеснили боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из крупнейшего района западной части Мосула. Об этом сообщил высокопоставленный командир иракской армии, назвав эту победу крупнейшей за все несколько месяцев боев за Мосул.

Район ат-Танек «целиком освобожден и находится под полным контролем» иракских силовиков, сказал агентству командир частей специального назначения Абдул Вахаба ас-Саади, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

В тот же день, 25 апреля, вооруженные формирования иракских ополченцев, сотрудничающие с правительством, в основном состоящие из шиитских бойцов, начали новое наступление на позиции ИГ в городе Хатра к югу от Мосула. Наступление ведется с трех сторон при поддержке с воздуха ВВС Ирака.

Восточная часть Мосула была объявлена полностью освобожденной от ИГ в январе, а операция по возвращению города под контроль Багдада началась в октябре 2016 года.

Между тем в Сирии оппозиционный курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» 25 апреля установил контроль над ключевым районом города Табка на севере страны, который удерживали боевики ИГ.

Курдские вооруженные формирования освободили от ИГ 40 процентов территории города, вытеснив террористов в северные кварталы. Табка находится в 55 километрах от последнего крупного оплота ИГ в Сирии - города Ракка.