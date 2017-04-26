Сборная ветеранов Армении одержала вторую победу на чемпионате мира по шахматам

PanARMENIAN.Net - В греческом Херсониссосе на острове Крит проходит командный чемпионат мира по шахматам среди ветеранов. В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении.

Во втором туре армянские шахматисты с сухим счетом 4:0 взяли верх над немецкой командой VSG 1880 Offenbach. Победы одержали Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян и Норайр Калантарян, пишет пресс-служба НОК Армении.

После двух туров сборная Армении набрала 4 очка (7,5 личных очков) и занимает 2-е место в турнирной таблице.

В стартовом туре армянская команда со счетом 3.5:0.5 победила хозяев турнира. В трех матчах был зафиксирован счет 4:0.

В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.