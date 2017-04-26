Сборная ветеранов Армении одержала вторую победу на чемпионате мира по шахматам
26 апреля 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В греческом Херсониссосе на острове Крит проходит командный чемпионат мира по шахматам среди ветеранов. В возрастной категории 50+ участвует сборная Армении.
Во втором туре армянские шахматисты с сухим счетом 4:0 взяли верх над немецкой командой VSG 1880 Offenbach. Победы одержали Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян и Норайр Калантарян, пишет пресс-служба НОК Армении.
После двух туров сборная Армении набрала 4 очка (7,5 личных очков) и занимает 2-е место в турнирной таблице.
В стартовом туре армянская команда со счетом 3.5:0.5 победила хозяев турнира. В трех матчах был зафиксирован счет 4:0.
В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.
Самое значимое
В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей
Чемпионом Европы стал украинец Олег Верняев (85.866), вторым – представитель России Артур Далалоян (85.498), третьим – британец Джеймс Холл (84.664)
Армянская шахматистка Элина Даниелян черными сыграла вничью с немкой Элизабет Петц и с 7 очками поднялась на 5-е место в турнирной таблице
Эта победа стала для армянского шахматиста четвертой подряд и позволила досрочно занять первое место в турнире
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