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В Сирии идут бои между турецкой армией и курдами

В Сирии идут бои между турецкой армией и курдами
26 апреля 2017 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Столкновения между курдским ополчением и турецкой армией начались в кантоне Африн на севере Сирии.

Турецкая армия 25 апреля обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются, пишет РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.

25 апреля Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых терросристической организацией «Исламское государство» (ИГ).

В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли 5 курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды РПК, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.

Между тем в Сирии оппозиционный курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» 25 апреля установил контроль над ключевым районом города Табка на севере страны, который удерживали боевики ИГ. Курдские вооруженные формирования освободили от ИГ 40 процентов территории города, вытеснив террористов в северные кварталы. Табка находится в 55 километрах от последнего крупного оплота ИГ в Сирии - города Ракка.

Ссылки по теме:
Ria.ru. На севере Сирии идут бои между курдами и турецкой армией
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