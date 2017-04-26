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Главы МИД Армении, Азербайджана и России 28 апреля встретятся в Москве

Главы МИД Армении, Азербайджана и России 28 апреля встретятся в Москве
26 апреля 2017 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении, России и Азербайджана встретятся в Москве по вопросу нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова 28 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча, на которой будут обсуждены вопросы урегулирования карабахского конфликта.

Внешнеполитическое ведомство России не исключает возможности проведения трехсторонней встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Вероятность таких контактов по карабахскому урегулированию существует. Конкретных очертаний таких контактов пока нет. Как только появятся, мы обязательно проинформируем об этом», — заявила Захарова.

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