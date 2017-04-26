В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов

PanARMENIAN.Net - В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване организовали традиционный сбор цветов.

Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.

Сбор цветов, возложенных к Вечному огню 24 апреля, символизирует веру в будущее и возрождение.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.