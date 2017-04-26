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В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов

В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов
26 апреля 2017 - 18:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване организовали традиционный сбор цветов.

Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.

Сбор цветов, возложенных к Вечному огню 24 апреля, символизирует веру в будущее и возрождение.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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