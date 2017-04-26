В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов
26 апреля 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване организовали традиционный сбор цветов.
Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.
Сбор цветов, возложенных к Вечному огню 24 апреля, символизирует веру в будущее и возрождение.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками.
Как сообщают организаторы, эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Partner news
Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
Россия вывезла половину своей группы с авиабазы Хмеймим в Сирии Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
Иранский МИД раскритиковал действия Турции в Ираке Действия Турции в Ираке являются нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, Тегеран поддерживает позицию Багдада по этому вопросу.