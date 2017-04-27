Глава ФИФА: Судьи смогут использовать видеоповторы на ЧМ-2018 в России

PanARMENIAN.Net - Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России станет первым, на котором судьи смогут использовать видеоповторы.

Инфантино в апреле 2016 года уже заявлял, что чемпионат мира в России станет первым в истории, где будет использоваться система «видео-рефери».

«Мы будем использовать «видео-рефери» на чемпионате мира по футболу 2018 года, потому что до сих пор у нас не было ничего, кроме положительных отзывов», – заявил Инфантино, передает rsport.ru.

Система видеопомощи арбитру была опробована ФИФА на клубном чемпионате мира, который прошел в Японии в декабре 2016 года, а также в ряде национальных чемпионатов. В марте Инфантино заявил, что данная система показала себя хорошо, и ее появление на чемпионате мира-2018 в России вполне реально.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.