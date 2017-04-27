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СМИ: Отбывающего в России заключение Грачья Арутюняна обменяют на гражданина РФ

СМИ: Отбывающего в России заключение Грачья Арутюняна обменяют на гражданина РФ
27 апреля 2017 - 11:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Гражданина Армении Грачья Арутюняна — водителя грузовика, который в июле 2013 года стал виновником автоаварии на территории «новой Москвы», жертвами которой стали 18 человек, будет не экстрадирован, а обменен на отбывающего наказание в одной из армянских тюрьме российского гражданина, пишет газета«Паст».

25 апреля стало официально известно, что из тамбовской тюрьмы в Армению будет переведен осужденный на 6 лет 9 месяцев Грачья Арутюнян.

«Власти Армении и Минюст приложили последовательные усилия для решения вопроса экстрадиции осужденного и на данный момент решены все финансовые проблемы», - заявил замминистра юстиции Виген Кочарян.

13 июля 2013 года в Троицком районе неподалеку от Подольска, выезжавший со второстепенной дороги «КамАЗ» со щебнем врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск-Жохово. В результате страшного удара у автобуса оторвало заднюю часть и снесло всю правую часть, а в салон посыпалась щебенка, которую перевозил грузовик. Всего в результате столкновения погибли 18 человек, более 60 получили травмы. 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал Арутюняна. 12 сентября тот же суд продлили его арест до 14 декабря. В Тверской суд Москвы Арутюняна из СИЗО доставили в женском халате и тапочках на босу ногу. Унизительное отношение к Арутюняну вызвало в Армении волну недовольства. В августе 2013 года Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

25 декабря 2014 года родственники Грачья Арутюняна обратились в Министерство юстиции Армении с просьбой содействовать экстрадиции его из Москвы в Ереван. 8 февраля Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с запросом об экстрадиции Грачья Арутюняна.

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