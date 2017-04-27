Сборная ветеранов Армении после 3 тура возглавила ЧМ по шахматам
27 апреля 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпионат мира по шахматам среди ветеранов продолжается на греческом острове Крит. В третьем туре сборная Армении обыграла первую команду Англии со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.
Победы в составе команды одержали Арташес Минасян и Сергей Галдунц, черные взявшие верх над Джоном Нанном и Кейтом Аркелем. Рафаел Ваганян сыграл вничью с Найджелом Шортом, а Карен Мовсисян — с Джоном Спилменом.
Сборная Армении возглавила турнирную таблицу с шестью командными очками.
В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.
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