Сборная ветеранов Армении после 3 тура возглавила ЧМ по шахматам

PanARMENIAN.Net - Чемпионат мира по шахматам среди ветеранов продолжается на греческом острове Крит. В третьем туре сборная Армении обыграла первую команду Англии со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.

Победы в составе команды одержали Арташес Минасян и Сергей Галдунц, черные взявшие верх над Джоном Нанном и Кейтом Аркелем. Рафаел Ваганян сыграл вничью с Найджелом Шортом, а Карен Мовсисян — с Джоном Спилменом.

Сборная Армении возглавила турнирную таблицу с шестью командными очками.

В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.