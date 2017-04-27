Абрамян помог освободить 5 российских моряков из плена в Ливии

PanARMENIAN.Net - Пятеро российских моряков с сухогруза «Мерле», задержанного в начале марта у берегов Ливии, вернулись в ночь на 26 апреля в Россию. В переговорах по освобождению моряков принимал участие глава Союза армян России Ара Абрамян.

По сообщению пресс-службы САР, перед тем, как улететь из Москвы домой, моряки встретились с Абрамяном в его офисе, чтобы поблагодарить его за содействие.

Российский сухогруз «Мерле» был задержан и отконвоирован в порт Триполи 5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии. Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане РФ.

Моряки и представители компании-судовладельца рассказали подробно о своем ливийском заточении. Во время встречи обсуждались также вопросы, связанные с освобождением двух моряков, остающихся в Ливии и восстановлении документов освобожденным морякам.

В 2005 году Абрямян выполнял функцию посредника при освобождении российских моряков из нигерийской тюрьмы. Ранее в том же году он помог освободить из тюрьмы в Экваториальной Гвинее армянских летчиков.