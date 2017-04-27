Социально необеспеченные граждане Армении получат медстрахование

PanARMENIAN.Net - В Армении будет внедрено медицинское страхование для социально необеспеченных граждан и отдельных групп граждан.. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на встрече с рабочей группой по внедрению института медицинского омбудсмена.

«С октября (2017 года - ред.) в нашей стране будет внедрено медицинское страхование для социально необеспеченных граждан и отдельных групп граждан. Они будут пользоваться услугами медработников, а платить будут страховые компании. Наша задача в том, чтобы в новой ситуации гражданин знал, к кому обратиться», - заявил Алтунян.

Министр придал важность справедливой и прозрачной деятельности независимого органа.

«Все наши инициативы, логика правовых актов должны быть направлены на то, чтобы Институт медицинского омбудсмена пользовался доверием общества. А омбудсмен должен быть принципиальным, справедливым и последовательным», - подчеркнул глава Минздрава, передает«Новости-Армения».

В ходе обсуждения Рабочая группа доложила министру, что в процессе разработки концепции изучается международный опыт, а также текущие реформы в сфере здравоохранения Армении.

Была отмечена также важность обеспечения защиты медработников, в связи с чем Алтунян предложил внедрить клинические справочники и порядок ведения истории болезни.