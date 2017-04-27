Гюмрийский ФК «Ширак» не согласится на переход Бичахчяна в Турцию

PanARMENIAN.Net - Гюмрийский футбольный клуб «Ширак» выступил с заявлениям относительно информации об интересе турецкого «Галатасарая» к футболисту Ваану Бичахчяну.

Ранее сообщалось, что футболист гюмрийского «Ширака» и сборной Армении до 19 лет Ваан Бичахчян входит в сферу интересов турецкого футбольного клуба «Галатасарай».

«Официально заявляем, что ФК «Ширак» не получал никакого предложения от турецкого клуба, и даже в случае получения ни Ваан Бичахчян, ни руководители «Ширака» не согласятся на переход футболиста в Турцию», - отмечается в сообщении.