Парламент Германии принял закон о запрете ношения никаба и паранджи

PanARMENIAN.Net - Бундестаг Германии 27 апреля принял ряд законов, в том числе запрет женщинам на государственной службе носить головной убор, закрывающий лицо, как, например, никаб или паранджа.

Вуалирование по религиозным или мировоззренческим мотивам противоречит принципу нейтральности государства, говорится в обосновании закона. Кроме того, закон предписывает женщине независимо от рода деятельности показывать лицо, если органы правопорядка пытаются установить ее личность, например, при проверке документов, пишет Deutsche Welle.

При необходимости они будут иметь право принудить женщину открыть лицо. Документ еще должен быть одобрен бундесратом, прежде чем вступит в силу.

В соответствии с директивой Евросоюза по борьбе с терроризмом и организованной преступностью немецкий парламент также одобрил закон, предписывающий авиакомпаниям, совершающим рейсы в Германию, передавать данные пассажиров Федеральному ведомству по уголовным делам.

Так, авиаперевозчики должны сообщать имя, номер кредитной карты, количество багажа и попутчиков пассажира. Ведомства имеют право хранить эти данные до пяти лет и обмениваться ими между странами ЕС.

Голосами «большой коалиции» бундестаг на том же заседании принял закон, согласно которому лиц, представляющих опасность для общественного порядка, и осужденных экстремистов по решению суда могут обязать носить электронный браслет. Оппозиция проголосовала против. При этом министр внутренних дел Томас де Мезьер признал, что электронный браслет не станет панацеей в борьбе с терроризмом.