Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, прошедшем 27 апреля, выразила возмущение по поводу публикаций азербайджанских СМИ в ответ на комментарии ее заместителя Артема Кожина об осужденном в Карабахе азербайджанском диверсанте, гражданине Азербайджана и РФ Дильгаме Аскерове. В своей критике в адрес данных публикаций Захарова назвала их «хамскими».

«Я читала статьи азербайджанских СМИ. Они не с анализом или критикой, а просто хамские материалы. После этого вы просите нас предоставлять более подробную информацию? Да после таких статей даже общаться не хочется, честно могу сказать. Мы открыты для СМИ, но хамить никто не разрешал», - сказала Мария Захарова в ответ на просьбу азербайджанского журналиста представить, какие именно усилия прилагает российский МИД для освобождения Дильгама Аскерова.

Она также попросила присутствующих на брифинге азербайджанских журналистов передать своим коллегам, что не стоит писать об официальных сообщениях МИД России в подобном тоне.

«Это не журналистская работа. Это хамство. Я не могу иначе характеризовать это. Одно дело информировать свою общественность, а другое - постоянно использовать проблемные вопросы для разжигания неприязни между двумя народами и странами. Но им этого не удастся. Ни одна статья не может испортить отношения Москвы и Баку. Но, конечно, они могут создать определенный фон. Не понятно, зачем им подрывать двусторонние отношения. Надо спросить у них, идут ли такие статьи на пользу самому Азербайджану?», - сказала Захарова.

Ранее МИД России призвал Баку прекратить пропагандистскую шумиху вокруг дела гражданина РФ Дильхама Аскерова Аскерова, который в декабре 2014 года был осужден в Нагорно-Карабахской Республике к пожизненному лишению свободы. Об этом говорится в ответезаместителя директора Департамента информации и печати МИД России Кожина.В ответ на вопрос азербайджанского СМИ, принимает ли Россия меры по защите гражданина России Д.Аскерова, МИД РФ заявил, что «тронут неослабным вниманием азербайджанских СМИ».

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение грницы, убийство и похищение.

Аскеров и Гулиев были задержаны в июле 2014 года, в ходе спецоперации по обезвреживанию группы. Третий член группы - Гасан Гасанов, около 18:00 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар застрелил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1977 г.р), ранил жительницу села Дзорахбюр Котайкской области Армении Карине Давтян (1977 г.р). При задержании Гасанов был убит, тело было передано Азербайджану 2 октября без каких-либо предусловий. Также установлено, что 4 июля на территории села Авсатах диверсанты похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна (28.04.1997 г.р), тело которого обнаружено 15 июля в лесополосе в районе общин Карвачар и Манашид. Азербайджанская сторона постоянно пыталась обменять их то на пленного Акопа Инджигуляна, то на сбежавшего в Азербайджан от уголовного дела Егише Геворгяна с семьей, то на тело умершего спустя сутки после пленения мирного жителя Карена Петросяна, однако всякий раз получала отказ.