РПК взяла на себя ответственность за гибель 12 турецких солдат на востоке страны

PanARMENIAN.Net - Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) HPG взяло на себя ответственность за две новые атаки на турецких солдат в провинции Битлис на востоке страны. 12 турецких военных погибли, говорится в заявлении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, 25 апреля женщины-партизаны YJA-Star (женское подразделение HPG) обстреляли из РПГ турецкий лагерь в местности Шейх Кума в провинции Битлис. Десять турецких солдат погибли, пишет РИА Новости.

На следующий день партизаны HPG обстреляли солдат, вырубавших деревья для строительства лагеря в районе Хизан этой же провинции. Двое солдат погибли.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.

HPG («Народные силы самообороны») — боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.

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