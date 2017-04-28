Турция намерена сократить до минимума финансовое участие в Совете Европы
28 апреля 2017 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена вносить минимум средств в бюджет Совета Европы (СЕ). Его высказывания, сделанные в беседе с журналистами по возвращении из поездки в Узбекистан, цитирует телеканал TGRT.
«Мы снизим наши вливания в бюджет СЕ, будем платить минимальную сумму. Обсуждается вопрос о необходимости направления в СЕ нашей делегации, есть и другие шаги, на которые мы можем пойти. Пусть знают, что они пожалеют из-за принятого ими политического решения», - сказал он, передает ТАСС.
Министр имел в виду недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновить процедуру мониторинга политической и правовой ситуации в Турции, которая была завершена в 2004 году.
Напомнив о том, что в ЕС идет дискуссия об остановке переговоров о вступлении в него Турции, Чавушоглу заявил: «Пожалуйста, останавливайте».
«Если можете, то делайте это. Мы же ответим, как полагается, в долгу не останемся. Мы с ЕС заключили соглашение по мигрантам, и если не получим того, чего хотим в вопросе безвизового режима с союзом, то отменим его», - сказал министр, отметив, что у руководства Турции «есть дорожная карта», касающаяся перспектив отмены виз с ЕС.
«Наш президент очень обеспокоен подходами ЕС к Турции. Они все пудрят нам мозги, и нет никакого результата. Если надо, мы пойдем на референдум, чтобы народ решил, надо ли останавливать переговоры. И если мы пойдем на голосование, то народ скажет "останавливайте», - заявил Чавушоглу.
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Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
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