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Начальником СПИСА Армении назначен Армен Арутюнян

Начальником СПИСА Армении назначен Армен Арутюнян
29 апреля 2017 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян назначил Армена Арутюняна начальником Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) РА. Соответствующий указ подписал президент Армении Серж Саргсян. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

в апреле 2016 года Серж Саргсян подписал указ о назначении Армена Арутюняна и. о. начальника Службы принудительного исполнения судебных актов . До этого он был референтом президента.

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