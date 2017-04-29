В США откроется первый в мире посвященный «Звездным войнам» отель
29 апреля 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В парке развлечений Walt Disney World в городе Орландо (штат Флорида, США) планируется открыть отель, посвященный фантастической киносаге «Звездные войны».
Гостиница должна заработать в 2019 году. По предварительным данным, здание будет напоминать «Тысячелетний сокол» — космический корабль из «Звездных войн», пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
В отеле начнут работать аниматоры в костюмах персонажей киносаги Джорджа Лукаса. Также сообщается, что еду и напитки в кафе при гостинице будут подавать дроиды. Речь идет о роботах, аналогичных тем, что фигурировали в «Звездных войнах».
Постояльцы смогут принять участие в так называемых секретных миссиях — играх внутри самого отеля или на территории парка. Также известно, что к услугам гостей объекта размещения предоставят бассейн, аквапарк и фитнес-центр.
Тарифы на проживание составят от 900 от тысячи долларов. При этом забронировать номер можно будет максимум на две ночи.
В настоящее время в калифорнийском Disneyland строится тематический парк, посвященный «Звездным войнам».
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