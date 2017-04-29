Папа Римский призвал к объединению религий для борьбы с террором

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск обратился к представителям всех религий с призывом объединиться для совместной борьбы против любых форм насилия и террора, «которые совершаются во имя Бога». Об этом понтифик заявил в столице Египта, которую посетил 28 апреля с историческим визитом, передает радио Ватикана.

Глава Римско-католической церкви выступил в одном из ведущих исламских учебных заведений мира - Университете аль-Азхар.

Папа Франциск, принимающей участие в каирской Международной конференции по миру, также предупредил об опасностях популизма для международной стабильности.

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