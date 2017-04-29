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Венесуэла выходит из Организации американских государств

Венесуэла выходит из Организации американских государств
29 апреля 2017 - 13:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Венесуэла направила в Организацию американских государств (ОАГ) - крупнейший региональный дипломатический блок - письмо с объявлением о своем выходе из ее состава. Письмо, подписанное президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, обнародовано на сайте ОАГ, а в ее официальном аккаунте в Twitter 29 апреля было подтверждено, что генсек ОАГ Луис Альмагро получил документ.

«Выход из ОАГ - это не решение, решение - это редемократизация страны», - прокомментировал действия Каракаса Альмагро, пишет Deutsche Welle.

Венесуэла отправила письмо о выходе из ОАГ после очередного собрания стран-членов организации 26 апреля, на котором без согласия Каракаса было принято решение о проведении специального совещания по венесуэльскому кризису.

Кроме того, члены ОАГ неоднократно призывали Мадуро назначить дату выборов и отпустить политзаключенных. Помимо этого, в марте генсек ОАГ обнародовал доклад, в котором обвинил правительство Мадуро в систематических нарушениях прав человека и несоответствии демократическим нормам.

Власти Венесуэлы отвергали обвинения в свой адрес и заявляли, что ОАГ используется Вашингтоном в собственных целях. Выход из организации Каракас объявил историческим моментом обретения Венесуэлой «новой независимости».

В самой Венесуэле продолжается политический и экономический кризис, который грозит вылиться в гуманитарную катастрофу. Оппозиция пытается сместить Мадуро и его соратников, в том числе устраивая массовые акции протеста. Эти демонстрации почти ежедневно выливаются в столкновения протестующих с полицией или околовластными группировками. В результате уже как минимум 28 человек погибли, а сотни получили ранения.

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Deutsche Welle: Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
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