Венесуэла выходит из Организации американских государств
29 апреля 2017 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Венесуэла направила в Организацию американских государств (ОАГ) - крупнейший региональный дипломатический блок - письмо с объявлением о своем выходе из ее состава. Письмо, подписанное президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, обнародовано на сайте ОАГ, а в ее официальном аккаунте в Twitter 29 апреля было подтверждено, что генсек ОАГ Луис Альмагро получил документ.
«Выход из ОАГ - это не решение, решение - это редемократизация страны», - прокомментировал действия Каракаса Альмагро, пишет Deutsche Welle.
Венесуэла отправила письмо о выходе из ОАГ после очередного собрания стран-членов организации 26 апреля, на котором без согласия Каракаса было принято решение о проведении специального совещания по венесуэльскому кризису.
Кроме того, члены ОАГ неоднократно призывали Мадуро назначить дату выборов и отпустить политзаключенных. Помимо этого, в марте генсек ОАГ обнародовал доклад, в котором обвинил правительство Мадуро в систематических нарушениях прав человека и несоответствии демократическим нормам.
Власти Венесуэлы отвергали обвинения в свой адрес и заявляли, что ОАГ используется Вашингтоном в собственных целях. Выход из организации Каракас объявил историческим моментом обретения Венесуэлой «новой независимости».
В самой Венесуэле продолжается политический и экономический кризис, который грозит вылиться в гуманитарную катастрофу. Оппозиция пытается сместить Мадуро и его соратников, в том числе устраивая массовые акции протеста. Эти демонстрации почти ежедневно выливаются в столкновения протестующих с полицией или околовластными группировками. В результате уже как минимум 28 человек погибли, а сотни получили ранения.
Самое значимое
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
Последние новости
Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание» Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
Высшую награду Германии в области кино получил «Тони Эрдманн» Фильм «Тони Эрдманн» получил 28 апреля главный приз Немецкой киноакадемии.
ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет «ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
Власти Азербайджана пытаются закрыть сайты последних в стране сравнительно независимых СМИ Сайты обвиняются в содействии незаконной деятельности радикальных религиозных групп и других противоправных деяниях