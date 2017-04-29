Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание»
29 апреля 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
«Хакеры не остановятся ни перед чем, чтобы заткнуть нас. Мы получаем многочисленные сообщения о том, что кто-то покупает билеты в кино на «Обещание» и в последний момент их возвращает», - говорится в заявлении создателей The Promise.
Отмечается, что кто бы ни стоял за этими хакерскими атаками, результат тот же - людям мешают посмотреть фильм и история Геноцида армян снова оказывается скрытой.
«Помогите нам бороться с этими нападениями на правду. Покупайте билеты, возьмите билет другу, возьмите два или три», - призывает команда фильма.
Мировая премьера «Обещания», рассказывающем о Геноциде армян состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.
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29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.
Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян Architects of Denial.
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
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