Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание»

PanARMENIAN.Net - Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.

«Хакеры не остановятся ни перед чем, чтобы заткнуть нас. Мы получаем многочисленные сообщения о том, что кто-то покупает билеты в кино на «Обещание» и в последний момент их возвращает», - говорится в заявлении создателей The Promise.

Отмечается, что кто бы ни стоял за этими хакерскими атаками, результат тот же - людям мешают посмотреть фильм и история Геноцида армян снова оказывается скрытой.

«Помогите нам бороться с этими нападениями на правду. Покупайте билеты, возьмите билет другу, возьмите два или три», - призывает команда фильма.

Мировая премьера «Обещания», рассказывающем о Геноциде армян состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.

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