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Вячеслав Зайцев откроет «Неделю моды в Ереване»

Вячеслав Зайцев откроет «Неделю моды в Ереване»
1 мая 2017 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - С 12 по 14 мая в столице Армении состоится «Неделя моды в Ереване» под названием Golden Lace (Золотое кружево). Об этом заявила основатель и организатор fashion-сообщества AFD-International fashion day Наира Ниазян.

Впервые Yerevan Fashion Week. Golden Lace прошла в Армении 24-26 октября 2014 года.

По ее словам, ереванскую неделю моды откроет известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев.

Кроме того, на неделе моды свои коллекции представят дизайнеры-модельеры из Армении, России, Франции и Ливана: Геворг Шадоян, Hayari Couture Paris, Нарине Арутюнян, Лиана Саркисян, Светлана Евстигнеева, Анаит Мовсисян, Светлана Акопян, Varant Lamalin.

Показ состоится в экспо-центре «Меридиан». Кроме модных коллекций, будут представлены также ювелирные изделия различных брендов.

AFD-International fashion day – уникальная площадка, fashion-сообщество для презентации брендов дизайнеров-модельеров со всего мира.

Ранее в Москве, в ювелирном доме «Эстет» состоялся весенний показ AFD-International fashion day 2017. Свои новые, а также дебютные коллекции детской, женской и мужской одежды, аксессуаров презентовали модельеры–дизайнеры из разных стран мира, во многих из которых действует представительство AFD.

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