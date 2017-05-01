Майские праздники в Армении: В гостиницах нет свободных мест
1 мая 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство туристов, решивших провести майские праздники в Армении, – из России.
«Тем, кто не решил, где провести Первомай, точно не стоит ехать в Ереван: все гостиницы и хостелы армянской столицы были забронированы еще два месяца назад», – говорится в репортаже телеканала «МИР 24».
Граждане России теперь могут приезжать в Армению по внутренним паспортам: в аэропорту «Звартноц» больше не требуют заполнять миграционный лист и не ставят пометку о пересечении границы.
Отмечается, что многие путешественники стремятся попасть в монастырь Хор Вирап – колыбель армянского христианства. Кто-то приезжает посмотреть на строгую архитектуру, а кого-то привлекает живописный вид библейской горы Арарат.
Оформлять прибывающих туристов в гостиницах еле успевают: почти все номера были забронированы заранее. Многие россияне решили провести майские праздники в Армении. Сейчас в республике несезон, поэтому авиабилеты недорогие, и цены на отдых невысокие.
«Пик туристического сезона российских туристов к нам в мае. По данным Госкомитета по туризму в Армении, мы ожидаем увеличение турпотока приблизительно на 30%», - отметила координатор по бронированию Татевик Минасян.
«Джиппинг на высокогорных склонах и посещение заповедников для любителей тихого созерцательного отдыха – специально для россиян местные турфирмы разработали десятки новых направлений. Рассчитывают, что к концу года они станут популярными у отдыхающих», – отмечается в материале.
В Армении 1 мая отмечают День весны и труда. В Ереване и других городах республики пройдут праздничные мероприятия.
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После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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