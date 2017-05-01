Карен Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге теннисистов-профессионалов

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об том говорится в обновленной версии рейтинга, опубликованном на официальном сайте организации.

Хачанов в рейтинге занимает 42 место.

Ранее теннисит На дошел до четвертьфинала турнира в Барселоне, где уступил Орасио Себальосу из Аргентины. В матче третьего раунда Хачанов впервые в карьере обыграл соперника из первой десятки мирового рейтинга — Давида Гоффена из Бельгии.

20-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP. В первый десятке рейтинга нет изменений, по-прежнему лидирует британец Энди Маррей.