Карен Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге теннисистов-профессионалов
1 мая 2017 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об том говорится в обновленной версии рейтинга, опубликованном на официальном сайте организации.
Хачанов в рейтинге занимает 42 место.
Ранее теннисит На дошел до четвертьфинала турнира в Барселоне, где уступил Орасио Себальосу из Аргентины. В матче третьего раунда Хачанов впервые в карьере обыграл соперника из первой десятки мирового рейтинга — Давида Гоффена из Бельгии.
20-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP. В первый десятке рейтинга нет изменений, по-прежнему лидирует британец Энди Маррей.
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