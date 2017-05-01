Шахматная сборная ветеранов Армении после 6 тура занимает 2 место на ЧМ

PanARMENIAN.Net - В шестом туре проходящего на острове Крит командного чемпионата мира по шахматам среди ветеранов сборная Армении (возрастная категория 50+) сыграла вничью с израильской командой Ashdod Chess Club (2:2) и поднялась на второе место. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении (НОК РА).

Единственную победу в армянской сборной одержал Сергей Галдунц. Вничью сыграли Ваганян и Мовсисян, а Минасян – проиграл.

Сборная Армении с 9 очками (16.5 личных очков) поднялась на второе место в турнирной таблице.

В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.