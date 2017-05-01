Шахматная сборная ветеранов Армении после 6 тура занимает 2 место на ЧМ
1 мая 2017 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В шестом туре проходящего на острове Крит командного чемпионата мира по шахматам среди ветеранов сборная Армении (возрастная категория 50+) сыграла вничью с израильской командой Ashdod Chess Club (2:2) и поднялась на второе место. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении (НОК РА).
Единственную победу в армянской сборной одержал Сергей Галдунц. Вничью сыграли Ваганян и Мовсисян, а Минасян – проиграл.
Сборная Армении с 9 очками (16.5 личных очков) поднялась на второе место в турнирной таблице.
В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.
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Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
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В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей
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